ماندي يعتذر لجماهير “ريال بتيس”

قدّم “عيسى ماندي” اعتذاراته لجماهير “ريال بيتيس” بعد الخسارة المذلة التي تلقاها الفريق أمام “ليفانتي” في الدوري الإسباني.

حيث انهزم رفقاء “ماندي” برباعية كاملة وهو ما أزعج كثيرا جماهير الفريق التي طالبت بتنحية المدرب “كيكي سيتيان”.

وصرح “ماندي” عقب الخسارة قائلا: “جئنا إلى ليفانتي من أجل تقديم مباراة جيدة، لأننا لازلنا نريد التأهل للمشاركة في منافسة أوروبية الموسم المقبل”.

وأضاف: “علينا تقديم الإعتذار على ما قدمناه في هذه المباراة، نحن جميعا في قارب واحد وعلينا المضي قدما”.

وتابع: “حققوا علينا الفوز برباعية نظيفة، ماذا تريد أن أقول؟ كان الأفضل من كل النواحي، وعلينا أن نعوض هذا بالعمل وفقط”.