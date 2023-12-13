ماندي يعود إلى التدريبات رفقة فياريال قبل الموعد الهام

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي، اليوم الأربعاء، إلى أجواء التحضيرات والإستعدادات الجديدة رفقة فريقه فياريال الإسباني.

وتماثل عيسى ماندي للشفاء بشكل نهائي، عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل في مباراة الخضر أمام منتخب موزمبيق.

وعاد ماندي إلى التدريبات في الوقت المناسب، وهو المقبل على الموعد الهام رفقة الخضر والأمر يتعلق بكأس أمم إفريقيا، التي ستجري بكوت ديفوار.

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