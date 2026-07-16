ماندي يعود إلى الليغا الإسبانية لخوض تجربة جديدة

حسم المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، وجهته الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بمغادرته نادي للي الفرنسي، وعودته رسميا إلى الليغا الإسبانية.

وأعلن نادي ليفانتي الإسباني، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، عن تعاقده مع عيسى ماندي.

كما أوضح ذات المدصر، عن توقيع الدولي الجزائري، على عقد يربطه بنادي لفانتي إلى غاية صيف 2028.

ويسعى نادي ليفانتي، الاستفادة من الخبرة الطويلة للدولي الجزائري عيسى ماندي، في الليغا الاسبانية، والتي اكتسبها خلال تقمصه ألوان كل من ناديي ريال بتيس، وفياريال.