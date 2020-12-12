ماندي يعود لقائمة ريال بيتيس تحسبا لمواجهة فياريال

الرياضة
  • -
  • 0
ماندي يعود لقائمة ريال بيتيس تحسبا لمواجهة فياريال
بقلم كريم.تيغرمت

سجل الدولبي الجزائري عيسى ماندي عودته لقائمة ناديه ريال بيتيس الإسباني، بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، القائمة الموسعة التي اختارها المدرب مانويل بلغريني، والتي ضمت اسم ماندي.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، تحسبا لمواجهة فياريال، ضمن الجولة الـ13 من الليغا، بعدما أكدت التحاليل الطبية تعافيه من كورونا.

يذكر أن عيسى ماندي، غاب في المباريات الثلاث الأخيرة لناديه ريال بيتيس، بسب معاناته من فيروس كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=933824

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com