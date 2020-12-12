ماندي يعود لقائمة ريال بيتيس تحسبا لمواجهة فياريال

سجل الدولبي الجزائري عيسى ماندي عودته لقائمة ناديه ريال بيتيس الإسباني، بعد التأكد من تعافيه من فيروس كورونا.

وكشف الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس، القائمة الموسعة التي اختارها المدرب مانويل بلغريني، والتي ضمت اسم ماندي.

وتأتي عودة الدولي الجزائري، لقائمة ناديه، تحسبا لمواجهة فياريال، ضمن الجولة الـ13 من الليغا، بعدما أكدت التحاليل الطبية تعافيه من كورونا.

يذكر أن عيسى ماندي، غاب في المباريات الثلاث الأخيرة لناديه ريال بيتيس، بسب معاناته من فيروس كورونا.