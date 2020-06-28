ماندي يغيب عن التشكيلة الأساسية لبتيس في مواجهة ليفانتي

الرياضة
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ماندي يغيب عن التشكيلة الأساسية لبتيس في مواجهة ليفانتي
بقلم كريم.تيغرمت

سيغيب الدولي الجزائري عيسى ماندي، عن التشكيلة الأساسية لاديه ريال بيتيس، اليوم السبت، في المواجهة التي ستجمعهم بنادي ليفانتي.

وكشف الحساب الرسمي، لنادي ريال بيتيس، عن التشكيلة التي سيبدأ بها المدرب أليكسيس تريخو، هذه المباراة، والتي سهدت غياب ماندي.

وستكون هذه ثاني مباراة يغيب فيها الدولي الجزائري، عن التشكيلة الأساسية لناديه، بعد تلك التي جمعتهم بنادي اشبيلية.

يذكر أن عيسى ماندي، يتواجد في نهاية عقده مع ريال بيتيس، ورغم العروض العديدة التي يحظى بها، إلا أنه لم يحدد بعد وجهته المقبلة.


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