ماندي يغيب عن تشكيلة فياريال في مواجهة خيتافي

يواجه الدولي الجزائري، عيسى ماندي، اليوم السبت، رفقة ناديه فياريال، مضيفهم نادي خيتافي، ضمن الليغا الإسبانية.

وكشفت إدارة فياريال، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تشكيلتها الأساسية في هذه المباراة، والتي غاب عنها اسم ماندي.

وفضل مدرب فياريال، ابقاء مدافع الدولي الجزائري، على دكّة البدلاء، مع امكانية الاعتماد عليه بديلا في الشوط الثاني.

يذكر أن هذه المواجهة التي ستجمع عيسى ماندي، وناديه فياريال، بفريق خيتافي، تدخل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.