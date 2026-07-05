ماندي يفتح باب التأويلات بشأن مستقبله مع الخضر !

خرج مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، عن صمته بعد الخروج المخيب لـ”الخضر” من نهائيات كأس العالم، موجهاً رسالة مؤثرة ومباشرة للجماهير الجزائرية عبر خاصية “الستوري” على حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام”.

وعبّر ماندي عن حسرته الكبيرة للإقصاء قائلاً: “بعد 12 عامًا… كنا جميعًا نأمل أن نعيش كأس عالم أخرى. لن أكذب عليكم، فأنا أول من يشعر بخيبة الأمل، وأول المحبطين، خاصة بهذه الطريقة التي انتهى بها مشوارنا”. مؤكداً أنه كان ينتظر هذه البطولة بشغف كبير مثل كل الجزائريين.

ورفض مدافع”الخضر” تقديم أي مبررات للإخفاق، حيث كتب: “لا توجد أعذار. أتحمل المسؤولية كما فعلت دائمًا”.

كما حرص ماندي على تقديم الشكر والامتنان لكل المناصرين الذين يقفون خلفه وخلف المنتخب في هذه الظروف العصيبة، واصفاً دعمهم بالشيء الذي “لن ينساه أبداً”.

واختتم الدولي الجزائري رسالته بفتح الباب أمام التأويلات بشأن مستقبله الدولي مع كتيبة “المحاربين”، بعدما أشار باقتضاب في نهاية منشوره قائلاً: “وسيأتي الوقت للحديث عما هو قادم” فاتحا باب التأويلات لإمكانية إعتزاله الدولي من عدمه.