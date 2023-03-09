ماندي يفرض التعادل أمام مواطنه سليماني في دوري المؤتمر الأوروبي

افترق الدوليان الجزائريان عيسى ماندي وإسلام سليماني بنقطة التعادل في المباراة التي جمعت فياريال واندرخلت في دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجّل عيسى ماندي حضوره بشكل أساسي بعد غياب طويل جدا، عن التشكيلة الأساسية، في حين دخل سليماني بشكل احتياطي.

وانتهت المباراة بهدف مقابل هدف في منافسة الدور 16 من المنافسة الأكثر تشويقا بعد رابطة الأبطال و اليوروباليغ.

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