ماندي يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2025-2026
بقلم كريم تيغرمت
نال الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع نادي ليل الفرنسي، الاعتراف، نظير تألقه طيلة الموسم الكروي الجاري 2025-2026.
ونشرت إدارة نادي ليل، عبر حساب الفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، للحظة تسلم ماندي، جائزة أفضل لاعب في الفريق للموسم 2025-2026.
كما تسلم الدولي الجزائري، هذه الجائزة، من طرف مدربه برونو جنيزيو، قبل مباراتهم ضد نادي أجاكسيو.
وكشف مسؤولو نادي ليل، بأن تتويج ماندي، بهذه الجائزة، يأتي بالنظر لمحافظة اللاعب على ثبات مستواه العالي طيلة الموسم.
Aïssa Mandi a été élu 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥 𝗝𝗢𝗨𝗘𝗨𝗥 du LOSC cette saison ! 🐶🥇 pic.twitter.com/aeMSntP32I
— ⭐️ Squadra Khadra 🇩🇿 (@Squadra213) May 18, 2026
رابط دائم : https://nhar.tv/nEa25