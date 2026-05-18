ماندي يفوز بجائزة أفضل لاعب لموسم 2025-2026

نال الدولي الجزائري عيسى ماندي، مدافع نادي ليل الفرنسي، الاعتراف، نظير تألقه طيلة الموسم الكروي الجاري 2025-2026.

ونشرت إدارة نادي ليل، عبر حساب الفريق على منصة “X”، مقطع فيديو، للحظة تسلم ماندي، جائزة أفضل لاعب في الفريق للموسم 2025-2026.

كما تسلم الدولي الجزائري، هذه الجائزة، من طرف مدربه برونو جنيزيو، قبل مباراتهم ضد نادي أجاكسيو.

وكشف مسؤولو نادي ليل، بأن تتويج ماندي، بهذه الجائزة، يأتي بالنظر لمحافظة اللاعب على ثبات مستواه العالي طيلة الموسم.