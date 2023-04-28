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الرياضة

ماندي يفوز رفقة فياريال ويحقق رقما قياسيا في مسيرته

بقلم فيصل زيان بوزيان
ماندي يفوز رفقة فياريال ويحقق رقما قياسيا في مسيرته
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شارك الدولي الجزائري عيسى ماندي، أمس الخميس، في مواجهة فريقة فياريال ضد إسبانيول، برسم الجولة 31 من الليغا الإسبانية.

والتي إنتهت بفوز فياريال برباعية مقابل هدفين، عرفت مشاركة مدافع الخضر عيسى ماندي، طيلة التسعين دقيقة.

وبعد هذا اللقاء، سجل مدافع الخضر، رقما قياسيا في مسيرته الكروية، حيث بلغ ماندي المباراة رقم 310 في مسيرته الكروية في الدوريات الخمس الكبرى.

بعد أن خاض عيسى ماندي، 126 مباراة في الدوري الفرنسي، و 184 مباراة في الدوري الإسباني.

للإشارة، حافظ نادي فياريال على المركز الخامس في ترتيب الليغا بهذا الفوز، برصيد 50 نقطة.

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