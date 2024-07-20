ماندي يقترب من التوقيع في الخلود السعودي

كشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات للاعبين في مختلف الدوريات سانتي أونا، آن الدولي الجزائري عيسى ماندي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال أن عيسى ماندي منح موافقته لناي الخلود السعودي لحمل قميصه بداية من الموسم القادم.

وكما أفادت تقارير اعلامية سعودية أن لاعب فياريال الإسباني توجه إلى السعودية للإمضاء في نادي الخلود الصاعد الجديد لدوري روشن السعودي.

كما أضافت أن الاعلان عن انتقال مدافع الخضر سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.