ماندي يقترب من تحطيم رقم قياسي مع المنتخب الوطني

يقترب المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، من تحقيق رقم قياسي مع المنتخب الوطني، ويدخل به تاريخ الكرة الجزائرية من أوسع الأبواب.

فبعد أن بلغ اللاعب 100 مباراة مع المنتخب الوطني، في مواجهة الطوغو الأخيرة، يقترب المدافع الجزائري، من تحطيم رقم جديد مع الخضر. وستكون مواجهة يوم الإثنين، فرصة جديدة للاعب لتجاوز رقم إسلام سليماني(103 مباراة)، كأكثر لاعب مثل المنتخب الوطني.

للإشارة، بدأ المدافع، عيسى ماندي مشواره الدولي، يوم الـ5 مارس سنة 2014. بمناسبة المواجهة الودية للمنتخب الوطني أمام سلوفينيا التي انتهت لصالح الخضر بثنائية نظيفة.

وخاض عيسى ماندي 33 مباراة ودية و 26 في مباراة تصفيات كأس إفريقيا. و 20 مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، و 20 مباراة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، و3 مباريات في كأس العالم. وسجل 5 أهداف خلال 100 مباراة.