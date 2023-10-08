ماندي يقدم مستويات كبيرة مع فياريال ويريح بلماضي

قدّم الدولي الجزائري عيسى ماندي مستوى جيّد خلال مشاركته الأساسية في مباراة فريقه فياريال أمام لاس بالماس.

وأدى عيسى ماندي ما عليه طيلة مشاركته رغم الخسارة القاسية التي مني بها رفقة زملائه في فريق “الغواصات” بثنائية مقابل واحد.

ومنح موقع “سوفاسكور”، العالمي المتخصص في الأرقام و الإحصائيات تقييما جيّدا 6.3 من 10.

وبعث ماندي برسالى الى الناخب الوطني جمال بلماضي لمدى جاهزيته الكبيرة خاصة و انه شارك في خامس مباراة له كأساسي، قبل شروعه في التربص المرتقب مع الخضر استعدادا لمواجهتي جزر الرأس الأخضر ومنتخب مصر.

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