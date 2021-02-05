ماندي يقصى من كأس ملك إسبانيا

أقصي ريال بيتيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام “أتليتك بيلباو” بضربات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

عيسى ماندي قدم مباراة كبيرة أمام أبناء الباسك في كأس الملك، غير أن هذا كان غير كاف.

وكان “ريال بيتيس” متقدما في النتيجة إلى غاية الدقيقة 94 حينما عدل “راؤول غارسيا” النتيجة لـ “أتلتيك بيلباو”.

وبذهاب المباراة لضربات الترجيح، فإن “ماندي” كان أول المسددين لفريقه ونجح في تنفيذ ركلته قبل أن يخفق زملائه في تسجيل ركلتي جزاء.

هذا ويقدم الدولي الجزائري مباريات كبيرة مع الفريق الأندلسي الذي يسعى لتجديد عقد قائده في أقرب وقت ممكن.