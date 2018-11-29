ماندي يقود بيتيس لهزم أولمبياكوس والتأهل في الدوري الأوروبي

قاد النجم الدولي الجزائري عيسى ماندي فريقه ريال بيتيس الإسباني لعبور دور المجموعات من منافسة كأس الدوري الأوروبي سهرة اليوم الخميس.

وذلك بعد الفوز على الضيف أولمبياكوس اليوناني بملعب “بينيتو فيلا مارين” في الجولة ال5 من المجموعة السادسة بنتيجة هدف دون رد.

وشارك المدافع الدولي الجزائري في التشكيلة الأساسية وتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال73 بينما غاب الجزائري الآخر رياض بودبوز عن قائمة الفريق الأندلسي.

وبعد هذا الفوز تأهل ريال بيتيس للدور القادم قبل جولة من النهاية بما أنه يحتل الصدارة ب11 نقطة وبفارق نقطة عن الملاحق الميلان و4 نقاط عن الفريق اليوناني صاحب المركز الثالث.