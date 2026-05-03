ماندي يقود تشكيلة الشهر في أوروبا

اختير مدافع المنتخب الوطني، ولاعب نادي ليل الفرنسي، عيسى ماندي، ضمن تشكيلة الشهر الخاصة بالدوريات الـ 5 الكبرى في أوروبا.

ونشر موقع “هوسكورد” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة شهر أفريل الخاصة بأقوى الدوريات في أوروبا “الليغ1، البريميرليغ، البوندسليغا، السيري أ، والليغا”، والتي عرفت تواجد ماندي.

وتحصل مدافع “الخضر” على تقييم 7.73، ليحجز مقعدا في تشكيلة شهر أفريل عن الدوريات الـ 5 الكبرى. رفقة نجوم كبار يتقدمهم فينيسوس لاعب ريال مدريد، ولامين يامال، لاعب برشلونة.

وخلال شهر أفريل الماضي، خاض ماندي، رفقة ناديه ليل 4 لقاءات في “الليغ1”. ولم يتلق فيها نادي الشمال أي هدف، حيث فاز بـ 3، وانتهت مباراة واحدة على وقع التعادل السلبي.

🌍 | Team of the month Best of the best from Europe’s top 5 leagues in April, led by the remarkably talented Yan Diomande 💎 pic.twitter.com/3tQJJa8TW1 — Sofascore Football (@Sofascore) May 1, 2026

