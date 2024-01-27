ماندي يقود فياريال لفوز مثير أمام برشلونة في قمة الليغا

حقق الدولي الجزائري عيسى ماندي فوزا هاما رفقة ناديه فياريال أمام برشلونة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في قمة الجولة 22 من الليغا الاسبانية.

وشارك عيسى ماندي في الدقيقة 70 من عمر المواجهة التي كانت تشير للتعادل بهدفين مقابل هدفين، قبل يدعم مدافع الخضر رفقائه ويعود من بعيد برفقتهم للتفوق بنتيجة خمسة أهداف كاملة مقابل ثلاثة.

ويبدو أن الفوز بمباراة اليوم، قد تنسي خريج أكاديمة ريمس الفرنسي بعض الأيام النكسة التي تعرض لها رفقة الخضر بعد الإقصاء من كأس أمم إفريقيا في الدور الأول.

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