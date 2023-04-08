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الرياضة

ماندي يقود فياريال للفوز على الريال في مفاجأة الدوري الإسباني

بقلم عزيز طالبي
ماندي يقود فياريال للفوز على الريال في مفاجأة الدوري الإسباني
ماندي
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قاد الدولي الجزائري عيسى ماندي فريقه فياريال للإطاحة بالعملاق الاسباني ريال مدريد بثلاثية مقابل اثنين بملعب “سانتياغو بيرنابيو”.

وشارك ماندي أساسيا في المباراة المثيرة أمام فينيسيوس وزملائه، في الريال، كما تعتبر مباراة اليوم بالنسبة لماندي هي ثالث انتصار شخصي له. متقدما مع رياض محرز الذي حقّق فوزين عن ذات الفريق.

كما تحصل مدافع الخضر على تنقيط 6.7 من 10 حسب الموقع المتخصص “هوسكورد”.

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