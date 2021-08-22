ماندي يكتفي بالتعادل رفقة فياريال في مواجهة اسبانيول

اكتفى الدولي الجزائري عيسى ماندي رفقة ناديه فياريال، بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهم باسبانيول برشلونة، على ملعب هذا الأخير.

وسجل ماندي، ثاني مشاركة له أساسيا هذا الموسم، ضمن تشكيلة ناديه فياريال، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الثانية من الليغا.

وقدم الدولي الجزائري، مردود في المستوى طيلة أطوار هذا اللقاء، قبل أن يتلقى بطاقة صفراء في الدقيقة الـ54، بعد تدخله الخشن.

يذكر أن عيسى ماندي، انضم هذا الصيف إلى نادي فياريال، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ريال بتيس.