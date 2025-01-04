ماندي يكتفي بالتعادل في مواجهة نانت

خاض المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مواجهة فريقه ليل أمام نانت، أساسيا، ولغاية الدقيقة الـ85 من الشوط الثاني.

وإنتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب “ديكاتلون أرينا”، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، في إطار الجولة الـ16 من الدوري الفرنسي “الليغ1″.

ونال مدافع الخضر، تنقيط جيداً في هذه المواجهة، بعلامة 7.0، وقدم ماعليه في منصب الظهير الأيمن. حيث بصم اللاعب على 62 تمريرة ناجحة، وتدخل ناجح على الكرة.

وصرح ماندي عقب نهاية هذه المواجهة:”كان ينقصنا هدفا للتحرر في المباراة المنافس عدل النتيجة من علامة الجزاء وهذا أمر يحدث في كرة القدم حاولنا الفوز في المباراة لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق ذلك”.

للإشارة، خاض المدافع عيسى ماندي لحد الآن مع فريقه ليل هذا الموسم، 16 مواجهة في كل المنافسات، بمعدل 1208 دقيقة لعب.