ماندي يكتفي بـ45 دقيقة أمام سانت إيتيان

إكتفى مدافع المنتخب الوطني، عيسى ماندي، اليوم السبت، بخوض شوط واحد، في مواجهة فريقه ليل أمام سانت إيتيان.

في مواجهة الجولة العشرين من الدوري الفرنسي “الليغ1”. إنتهت بفوز ليل برباعية مقابل هدف واحد.

وشارك عيسى ماندي، في منصب الظهير الأيمن، وقدم أداءً متواضعا خلال الشوط الأول من المباراة، لقرر مدربه، برونو جينيسيو، إستبداله بزميله البلجيكي، مونييه، مطلع الشوط الثاني من اللقاء.

للإشارة، شارك مدافع الخضر، عيسى ماندي، في 21 مباراة مع ليل في كل المنافسات، ولم يقدم أي مساهمة تهديفية لحد الآن.