ماندي يكشف سبب عدم تأهل الخضر للمونديال!!

الرياضة
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ماندي يكشف سبب عدم تأهل الخضر للمونديال!!
بقلم إسماعيل عشاش

شرح الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أسباب عدم تأهل المُنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم، وذلك في حديث مع موقع “ديكانو ديبورتيفو”.

وقال لاعب رامس السابق: “عدم تأهلنا للمونديال مُفاجىء وغير مُفاجىء في نفس الوقت، وتوجد تفاصيل كثيرة حرمتنا من البروز”.

وأضاف :”دخلنا التصفيات بطريقة سلبية، وإستهلكنا عددا كبيرا من المُدربين، لم يكن بمقدورنا أن نكون أكثر سوءا مما كنا عليه”.

وختم :”الجميع يتحمل المسؤولية، اللاعبون، المُدربون والإدارة، والمُشكل مُشابه كثيرا لما نعيشه داخل ريال بيتيس، حيث أن المُعظلة في المجموعة”.

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