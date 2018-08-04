ماندي يكشف عن مثله الأعلى في بيتيس

أشاد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، بزميله في الفريق، أندريس غواردادو، معتبرا إياه مثالا يقتدى به.

ونشر عيسى ماندي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بخصوص زميله أندريس غواردادو، جاء فيها: “مثال داخل وخارج ميداننا”.

وأرفق مدافع المنتخب الوطني الجزائري، تغريدته هذه، بمقطع فيديو، يظهر الجانب المهني، والإنساني للدولي المكسيكي، صاحب الـ31 عاما.