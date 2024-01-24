ماندي يكشف مستقبله ويوجه رسالة مؤثرة للجزائريين

خاطب قائد المنتخب الوطني عيسى ماندي الجزائريين في رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي على “انستغرام” بعدما شارك في الخيبة والإقصاء المبكر من الكان.

كما أشار عيسى ماندي إلى أنه جاهز لإعادة زرع البسمة والأفراح للجمهور الجزائري حيث قال “ليس سهلا أن اكتب اليوم، قبل كل شيء أريد أن أشكر الجميع على الرسائل التي وصلتني”.

كما أضاف مدافع فياريال “حمل القميص الوطني أمر خاص، لهذا أشعر بالخيبة الكبيرة التي مر بها الجمهور الجزائري”.

وأردف مدافع الخضر “يجب قلب الصفحة و رفع رؤوسنا و النظر إلى المستقبل يجب أن نبقى جميعا ونقف مع المنتخب الذي ينتظره أيام جيدة مستقبلا”.

كما ختم خريج مدرسة فريقه ريمس الفرنسي “يجب الإتحاد و جاهز لإعادة الأفراح لجميع الجزائريين الذين يستهلون ذلك”.

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