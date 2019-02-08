“ماندي” يلفت الأنظار ويفتخر بعلم الجزائر

لفت “عيسى ماندي” الأنظار بإرتدائه لـ”واق للساق” يحمل علم الجزائر، وهذا خلال المواجهة التي جمعت “ريال بيتيس” بـ”فالنسيا”، أمس الخميس.

وطبع الدولي الجزائري، “العلام” وعبارة :”هناك من يرغبون في تحقيق الغاية، هناك من يُحبون ذلك وهناك من يسعون للوصول إليها”.

وشارك قلب دفاع “الخضر”، أساسيا خلال نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وإكتفى بالتعادل بهدفين في كل شبكة أمام “البلانكي نيغروس”.

وكان أبناء الأندلس، بصدد وضع قدم في النهائي، بتفوقهم بثنائية دون رد لغاية الدقيقة الـ70، قبل أن تنقلب الأمور كُليا.