ماندي ينال الاعتراف في الليغ1 الفرنسية

حظي الدولي الجزائري، عيسى ماندي، بالإعتراف، نظير تألقه مع ناديه ليل الفرنسي، في الجولة الـ13 من الليغ1.

ونشرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، التشكيلة المثالية لهذه الجولة الـ13 من الليغ1، والتي ضمّت اسم بن سبعيني.

كما نال المدافع الدولي الجزائري، علامة (7/10)، عن المردود الكبير الذي قدمه مع ليل، في مباراتهم الأخيرة ضد نادي أفسي باريس.

يذكر أن عيسى ماندي (34 عاما)، ساهم بهدف، في الفوز الذي حققه ناديه ليل، على حساب أفسي باريس، بنتيجة (4-2)، ضمن الجولة الـ13 من الليغ1.