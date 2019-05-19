ماندي ينال راحة إضافية إستعدادا لـ”الكان”

سيستفيد الدولي الجزائري عيسى ماندي، من فترة راحة إضافية، مقارنة بزملائه في ريال بيتيس، ليستعد جيدا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وكشفت الصحافة الإسبانية، أن إدارة ريال بيتيس وافقت على طلب ماندي، بإعفائه من المشاركة رفقة الفريق في دورة كروية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا نزولا عند رغبة مدافع الخضر، الذي يسعى للإستفادة من بعض الراحة، قبل الدخول في تحضيرات نهائيات أمم إفريقيا 2019.

يذكر أن عيسى ماندي (27 عاما)، يعد من أكثر لاعبيي ريال بيتيس، مشاركة في مباريات الفريق هذا الموسم في مختلف المنافسات.