ماندي ينظم إلى قائمة العائدين من الإصابة في بيت الخضر

عاد الدولي الجزائري عيسى ماندي لأجواء المنافسة في الوقت المناسب بمناسبة مواجهة فريقه فياريال أمام الريال في قمة الليغا.

وقدم ماندي ما عليه رغم الخسارة القاسية التي مني بها رفقة زملائه أمام العريق الملكي بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد في الجولة 17 من البطولة الوطنية بـ “سانتياغو بيرنابيو”.

وكان خريج فريق ريمس الفرنسي قد غاب عن المنافسة بسبب الإصابة التي تلقاها في لقاء الخضر و موزمبيق الذي جرى ضمن تصفيات كأس العالم.

كما عاد ماني في التوقيت الحالي، و هو الخبر الجميل الذي سيصل الناخب الوطني جمال بلماضي، بعدما بلغ مسامعه عودة المدافع الأخر، ايت نوري الذي شارك في مباراة اليوم مع فريقه والفاهمبتون أمام نادي ويست هام لنصف تقريبا بعد غياب دام شهر.

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