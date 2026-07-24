ماندي ينفي التدخل في قرارات بيتكوفيتش: “من اتهمني أتركه لضميره” !

ردّ الدولي الجزائري عيسى ماندي على الاتهامات التي طالته بشأن تدخله في قرارات الجهاز الفني للمنتخب الوطني والتأثير على الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، مؤكدًا أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

و قال ماندي في حواره مع الإعلامي الجزائري إسماعيل بوعبد الله في بودكاست “Kampo” : “كل شخص اتهمني بالتأثير على المدربين أو الإدارة أتركه لضميره. أنا هنا لتفنيد الإشاعات، وليس لتسمية الأشخاص، لأنني لا أريد أن أمنحهم الضوء، فهذه النوعية يجب تهميشها”.

ونفى مدافع “الخضر” السابق امتلاكه أي نفوذ داخل المنتخب، موضحًا أن علاقته بالمدربين تقتصر على الجانب الرياضي، وأضاف: “أستطيع أن أقدم النصيحة للمدرب إذا طلب مني ذلك، لكنني لا أمتلك أي تأثير، وأرفض أصلًا أن يكون لدي هذا النوع من التأثير. أنا مجرد لاعب كرة قدم قدمت كل شيء لبلدي. بيتكوفيتش مدرب عمل لسنوات طويلة في أوروبا، فهل تعتقدون حقًا أنه سيتأثر بكلام لاعب؟ إنها أفكاره وقراراته الخاصة، وفقط”.

كما فنّد ماندي الإشاعات التي تحدثت عن رفضه اعتماد خطة اللعب بثلاثة مدافعين، مؤكدًا: “لا يوجد لاعب يعشق اللعب بثلاثة مدافعين أكثر مني، وكل ما قيل في هذا الموضوع مجرد إشاعات”.

وفي ختام تصريحاته، شدد ماندي على أنه لم يتدخل يومًا في قرارات أي مدرب أو إدارة، قائلاً: “لم أتدخل يومًا في عمل أي مدرب أو في قرارات الإدارة. من المحزن أن أُتهم بمثل هذه الأمور، لكن هذه هي كرة القدم، ويجب علينا أن نتقبل الانتقادات الفنية، أما الاتهامات الشخصية فهي غير مقبولة”.