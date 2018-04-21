ماندي يهنئ فريقه السابق بتحقيق الصعود

الرياضة
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ماندي يهنئ فريقه السابق بتحقيق الصعود
بقلم كريم.تيغرمت

هنأ الدولي الجزائري، عيسى ماندي، فريقه السابق نادي ريمس الفرنسي، بعد تحقيقه الصعود للدرجة الأولى من الدوري الفرنسي.

ونشر عيسى ماندي، صورة له بقميص نادي ريمس، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أرفقها بتغريدة هنأ من خلالها ناديه السابق.

وكتب مدافع الخضر بهذه المناسبة: “سعيد جدا برؤية مدينتي، فريقي السابق، في الدرجة الأولى الموسم المقبل، هنيئا لنادي ريمس”.

وضمن ريمس، الصعود للدرجة الاولى الفرنسية، بعد تحقيقه لفوز بثلاثية نظيفة في آخر مباراة له، على حساب نادي أف سي باريس.

يذكر أن عيسى ماندي، تدرج في مختلف أصناف نادي ريمس الفرنسي، قبل أن يغادره إلى ناديه الحالي ريال بيتيس الإسباني.

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