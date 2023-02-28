ماندي يواصل الغياب عن مباريات فياريال ويطرح التساؤلات

يعاني المدافع الدولي الجزائري، بنادي فياريال الإسباني، عيسى ماندي، من قلة المنافسة، بسبب التهميش الذي يتعرض له من مدربه كيكي سيتين.

وغاب مدافع الخضر عيسى ماندي، عن مباراة فريقه فياريال، أمس الإثنين، ضد خيتافي، برسم الجولة 23 من الليغا الإسبانية.

ويعود آخر لقاء خاضه ماندي مع الغواصات الصفراء، بتاريخ 22 جانفي الماضي، عندما شارك ضد جيرونا طيلة 90 دقيقة.

ويملك المدافع ماندي رصيد مشاركات محتشم هذا الموسم مع فريقه فياريال، إذ شارك في 12 مباراة هذا الموسم 5 منها إحتياطي.

وبخمس مشاركات في الليغا الإسبانية، 4 منها إحتياطي، ومباراة في كأس الملك و 6مشاركات في دوري المؤتمرات الأوروبية.