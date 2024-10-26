ماندي يواصل نتائجه الإيجابية مع ليل

يواصل المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، في تحقيق النتائج الإيجابية مع فريقه، ليل الفرنسي هذا الموسم.

وشارك مدافع الخضر، بديلا في مواجهة فريقه ليل، أمام المنافس في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي “الليغ1″، بداية من الدقيقة الـ62 من الشوط الثاني.

وساهم ماندي، في الحفاظ على تقدم فريقه بنتيجة هدفين دون رد، والفوز في هذه المواجهة.

ونال المدافع الجزائري، في هذه المواجهة تنقيط 6.7، بعد أن قدم 12 تمريرة صحيحة، وحسم صراع ثنائي لصالحه، طيلة الثماني وعشرين دقيقة التي خاضها في اللقاء.

للإشارة، يواصل المدافع، عيسى ماندي تحقيق النتائج الإيجابية، حيث سبق له قيادة ليل للفوز في الجولة الثانية من الدور الأول لرابطة أبطال أوروبا بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، يوم الثلاثاء المنقضي، كما يحتل نادي ليل المركز الرابع في سلم ترتيب “الليغ1” الفرنسية، برصيد 17 نقطة، ففي أصل 9 جولات، حقق النادي 5 إنتصارات وتعادل مرتين وإنهزم مرتين.

كما يملك المدافع، ماندي، رصيد مشاركات لابأس به، بخوضه خمس مواجهات في “الليغ1″، ومواجهتين في رابطة الأبطال، أي برصيد 501 دقيقة في كل المنافسات هذا الموسم.