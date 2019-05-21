ماندي يوجه رسالة مؤثرة في “تويتر”

الرياضة
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ماندي يوجه رسالة مؤثرة في “تويتر”
بقلم إسماعيل عشاش

وجه الدولي الجزائري، عيسى ماندي رسالة مؤثرة لمُدربه، كيكي سيتين، بعد إعلان هذا الأخير عن رحيله بصفة رسمية عن الفريق.

وصرّح من على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” :”شكرا على كل ما قدمته للفريق ولي على وجه التحديد”.

وواصل :”سأبقى ممتنا لك مدى الحياة، وأتمنى لك كل التوفيق في المُستقبل لأنك تستحق ذلك”.

وختم قائد المنتخب الوطني السابق حديثه :”شكرا لك ولجميع أعضاء طاقم الفني”.

ويمتلك خريج “ريمس” علاقة مميزة مع التقني الإسباني والذي كان من أهم أسباب تحوله من أبرز المُدافعين البارزين في “الليغا”.


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