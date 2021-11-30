ماندي يوقع هدفه الأول بقميص فياريال

وقع أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري “عيسى ماندي” هدفه الأول بقميص فريقه فياريال الاسباني.

وجاء هدف المدافع المحوري للخضر في الدقيقة ال28 من مباراة الدور الأول من منافسة كأس ملك إسبانيا.

ووقع ماندي الهدف الثالث في مواجهة الغواصات الصفراء أمام المُضيف فيكتوريا CF الجارية حاليا.

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بلماضي في ورطة.. ماندي يعاني التهميش قبل لقاء الحسم

عرفت المباراة التي نشّطها فريق فياريال أمام مانشيستر يونايتد في منافسة رابطة الأبطال غياب الدولي الجزائري عيسى ماندي مجدّدا.

وواصل المدرب الإسباني إيمري تهميش الجزائري. الذي تعرض إلى “صدمة” حسب الإعلام الإسباني الذي إنتقده بقوة بعد الإقصاء.

وكان ماندي ينشط أساسيا في فريقه الأسبق بيتيس كما كان قائدا على الدوام في ريمس الفرنسي.

يحدث هذا، في ظل معاناة المنتخب الوطني في تراجع مستوى مشاركة أغلب اللاعبين في كتيبة بلماضي خاصة في الشق الدفاعي، الأمر الذي سيجبر “الكوتش” بلماضي بفتح ورشة تغييرات.

وكان ماندي قد غاب كذلك عن “الغواصات” في لقاء يونغ بويز السويسري، الأمر الذي يطرح عدد من التساؤلات.

وبلغ سهرة الثلاثاء، فريق مانشستر يونايتد الانجليزي بصفة رسمية الدور ثمن النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

تأهل يونايتد جاء بعد الفوز على المضيف فياريال الإسباني على ملعب “لاسيراميكا” بهدفين دون رد.

سجل رونالدو الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة الـ78 قبل أن يضيف سانشو الثاني في الدقيقة 90.

وبعد هاته المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال5 من دور المجموعات تصدر يونايتد المجموعة بـ10 نقاط.

المواجهة عرفت غياب المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي الذي لازم مقاعد بدلاء الغواصات الصفراء طيلة أطوار اللقاء.

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