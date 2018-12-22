ماندي يُجاور نجوم الليغا ضمن التشكيلة المثالية

أختير الدولي الجزائري، عيسى ماندي، لاعب ناي ريال بيتيس الإسباني، ضمن التشكيلة المثالية، لمرحلة الذهاب من الليغا الإسبانية.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، هذه التشكيلة المثالية، التي ضمت إسم عيسى ماندي، في قلب الدفاع، إلى جانب نجوم الليغا.

وتمكن مدافع الخضر، من إزاحة أسماء كبيرة في هذا المنصب، على غرار نجمي برشلونة، وريال مدريد، جيرارد بيكي، وسيرجيو راموس، وغيرهم.

وتواجد ماندي، في هذه التشكيلة إلى جانب كل من جوردي ألبا، داني كرفخال، كوتينيو، سواريز، ميسي، وغيرهم.

يذكر أن عيسى ماندي، يتألق بداية هذا الموسم، رفقة ناديه ريال بيتيس، خلال 16 مباراة شارك فيها في منافسة الليغا.