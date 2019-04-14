ماندي يُدافع عن زميله بعد سقوط “بيتيس” !

دافع “عيسى ماندي” عن زميله “خيسي رودريغيز” بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت هذا الأخير عقب خسارة “ريال بيتيس” أمام “إشبيلية” في داربي الأندلس.

وكان اللاعب السابق لريال مدريد قد ضيع فرصة سهلة لتسجيل الهدف الأول لفريقه ومنحه الأفضلية بعد أن كان الحارس بعيدا عن مرماه.

وقال “ماندي” في تصريحات صحفية: “هذه هي كرة القدم وفي بعض الأحيان تكون الأمور غريبة، كان لدينا الفرصة للتقدم في المباراة وبعدها سجلوا علينا هدف السبق”.

وأضاف: “عندما نفوز نفوز جميعا وعندما نخسر نخسر جميعا، ليس خطأ خيسي، فلقد تلقينا 3 أهداف كاملة”.

وتابع: “الآن علينا التركيز فيما هو قادم والتفكير في مباراة فالنسيا في الجولة المقبلة، لدينا أسبوع للتحضير لها وعلينا أن نكون على اتم الاستعداد”.

يذكر أن “ريال بيتيس” قد انهزم في داربي الأندلس أمام “إشبيلية” بنتيجة 3-2.