ماندي يُريد اللعب في “البوندسليغا” !

كشفت صحيفة “استاديو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع الجزائري “عيسى ماندي” قد يغادر “ريال بيتيس” إلى الدوري الألماني.

وأكدت ذات المصادر، أن “ماندي” تستهويه فكرة اللعب في البوندسليغا وسيدخل في مفاوضات مع أندية ألمانية.

في نفس السياق، اشترط اللاعب الجزائري على “بيتيس” أن ترفع راتبه إلى 2 مليون أورو سنويا من أجل تجديد عقده.

بالإضافة إلى هذا يطالب “ماندي” مكافأة مالية مقابل تجديد عقده مع الفريق الأندلسي وهو ما يعطل المفاوضات بيه وبين إدارة فريقه.

يذكر أن عقد المدافع الجزائري مع “ريال بيتيس” ينتهي هذه الصائفة وسيكون لاعبا حرا بعد ذلك.