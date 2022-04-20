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الرياضة

ماندي يُشارك أساسيا للمرة الثالثة تواليا مع فياريال

بقلم عبد النور حواز
ماندي يُشارك أساسيا للمرة الثالثة تواليا مع فياريال
ماندي
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شارك سهرة الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، عيسى ماندي، أساسيا للمرة الثالثة تواليا مع فياريال الاسباني.

فياريال استضاف فالنسيا بملعب “دو لاسيراميكا” وفاز عليه بهدفين دون رد لحساب الجولة 33 من الليغا.

المُدافع المحوري للخضر شارك طيلة أطوار اللقاء كما قدم مُباراة في المستوى وساهم في المُحافظة على عذرية شباك فياريال.

كما تُفيد عودة ماندي لمستواه المعهود كثيرا مُدرب فياريال “أوناي إيمري” قبل مواجهتي ليفربول في الدور نصف النهائي من منافسة كأس دوري أبطال أوروبا.

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