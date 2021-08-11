ماندي يُضيع ركلة جزاء ويخسر السوبر الأوروبي أمام تشلسي

خسر النجم الدولي الجزائري عيسى ماندي سهرة اليوم الأربعاء نهائي كأس السوبر الأوروبي رفقة فريقه فياريال الإسباني.

فياريال انهزم أمام نادي تشلسي الإنجليزي بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الوقتين الرسمي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف.

تقدم حكيم زياش لنادي البلوز في الدقيقة ال27 قبل أن يُعدل جيرارد مورينو للغواصات الصفراء في الدقيقة ال73.

وشارك عيسى ماندي في أول مواجهة رسمية مع فريقه الجديد بديلا في الوقتين الإضافيين كما ضيع ركلة جزاء في سلسلة ركلات الترجيح.