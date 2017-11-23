سلطت اللجنة التأديبية للرابطة الإسبانية، عقوبة مباراة واحدة، على الدولي الجزائري عيسى ماندي، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مواجهة إيبار.

وبهذا سيغيب عيسى ماندي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نادي جيرونا، المقررة السبت المقبل لحساب الجولة الـ13 من الليغا الإسبانية.

وجاءت هذه العقوبة بعد رفض اللجنة التأديبية للرابطة الإسبانية، التظلم الذي تقدمت به إدارة بيتيس، سعيا منها لإسقاط عقوبة ماندي.

ومن المقرر أن يعود ماندي، لتشكيلة فريقه، في مباراتهم أمام نادي قادش، لحساب الدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.