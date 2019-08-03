“ماندي” يُفاجئ الجميع ويعود لهذا النادي !

الرياضة
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“ماندي” يُفاجئ الجميع ويعود لهذا النادي ! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يبدو أن النجم الدولي الجزائري لفريق “ريال بيتيس” الإسباني “عيسى ماندي” مازال يحن لأيام فريقه السابق “ملعب رامس” الفرنسي.

وهو ماجعله يعود لمعقل الآخير أمسية اليوم السبت بمناسبة المواجهة الودية التي جمعت “رامس” بنادي “شيفيلد يونايتد” الإنجليزي.

ونشر الحساب الرسمي لرامس صورة المدافع المحوري للخضر وهو أمام مدخل النفق المؤدي إلى أرضية الملعب.

وأرفق تويتر “رامس” الصورة بعبارة:”فائز بكأس أمم إفريقيا وستاديست  أبدي في نفس الصورة، هل تعرف أين تتعرف عليه؟”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684307

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