“ماندي” يُهاجم بشراسة في إسبانيا بسبب السجود

تلقى النجم الدولي الجزائري لفريق “ريال بيتيس” “عيسى ماندي” انتقادات لاذعة في اسبانيا بسبب سجوده رفقة فضال وفقير.

بعض وسائل الاعلام الاسبانية انتقدت طريقة احتفال الثلاثي المسلم عقب تسجيل “فقير” لهدف في المباراة الماضية من الدوري الاسباني.

الجماهير الاسبانية سارت على ذات النهج واكدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي ان سجود الثلاثي لا علاقة له بالاحتفال بهدف.

هذا الأمر جعل الدولي المغربي “فضال” يرد على حسابه في التويتر:”أحتفل بأهدافي بالطريقة التي أريدها مع احتراماتي للجميع، اتمنى ان نحتفل بذات الطريقة في اقرب فرصة”.