ماندي يُورط بلماضي قبل الكان !

يتجه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي لتضييع تربص المنتخب الوطني الجزائري المُقرر بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكالة الأنباء الإسبانية كشفت اليوم الإثنين أن ناديه فياريال الاسباني إتخذ قرار الاحتفاظ بمحترفيه الأفارقة إلى غاية اليوم الأخير الذي حدده الإتحاد الإفريقي لكرة القدم للنوادي لإبقاء لاعبيهم تحت تصرفهم، وهو الـ3 من شهر جانفي القادم.

وأضاف ذات المصدر أن نادي الغواصا ت الصفراء استطاع افتكاك موافقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص ابقاء عيسى ماندي.

وسيكون صخرة دفاع الخضر حاضرا يوم ال3 جانفي في لقاء فريقه فياريال أمام ليفانتي ليلتحق بعدها بتربص الخضر.

وسيلتحق ماندي بالدوحة يوم ال4 جانفي وبذلك سيغيب عن اللقاء الودي الأول أمام غامبيا.