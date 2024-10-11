ماندي: “بلوغ 100 مباراة بقميص الخضر أمر لا يصدق”

عبّر المدافع الدولي، عيسى ماندي، عن سعادته ببلوغه 100 مباراة مع المنتخب الوطني. بمناسبة مواجهة أمس الخميس أمام منتخب الطوغو.

في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وصرّح ماندي لموقع “الفاف”، بهذه المناسبة: “بلوغ 100 مباراة مع المنتخب الوطني هو أمر لا يصدق حقًا”.

وأضاف المتحدث: “استدعاء واحد للمنتخب الوطني يُعد أمراً ضخماً، تخيل 100 مباراة، إنه شرف كبير ومصدر فخر لي ولعائلتي”.

للإشارة، بدأ المدافع، عيسى ماندي مشواره الدولي يوم الـ5 مارس سنة 2014. بمناسبة المواجهة الودية للمنتخب الوطني أمام سلوفينيا التي انتهت لصالح الخضر بثنائية نظيفة.

وخاض عيسى ماندي 33 مباراة ودية و24 في مباراة تصفيات كأس إفريقيا. و 20 مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، و 20 مباراة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، و3 مباريات في كأس العالم. وسجل 5 أهداف خلال 100 مباراة.