ماندي: “فرحتنا كبيرة بالتأهل إلى المونديال عن جدارة”

عبّر مدافع المنتخب الوطني الجزائري، عيسى ماندي، عن سعادته الكبيرة بتأهل “الخُضر” إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد الفوز المستحق على الصومال بثلاثية نظيفة.

وهو الانتصار الذي مكّن الجزائر من حسم صدارة المجموعة السابعة بـ22 نقطة كاملة.

وفي تصريحات عقب نهاية اللقاء، قال ماندي: “الحمد لله، فرحة كبيرة لتحقيق التأهل للمونديال. إجتزنا العديد من العقبات في طريق تحقيق هذا الهدف، عملنا بجد طيلة التصفيات. وسيطرنا على المجموعة السابعة بفضل الانضباط والروح الجماعية”.

وأضاف مدافع الخُضر: “نملك مجموعة قوية ومتكاملة، الإقصاء الأخير من المونديال بقي راسخًا في أذهاننا. وكان دافعًا قويًا لنا من أجل بلوغ هذه النسخة من كأس العالم. الحمد لله، استطعنا أن نرد في الميدان ونعيد الفرح للشعب الجزائري”.

ولم ينس ماندي الإشادة بالجماهير الجزائرية التي ساندت المنتخب في مختلف المحطات قائلاً: “الجمهور كان دوماً داعمًا لنا، في كل المباريات داخل الوطن وخارجه، وهذا أمر رائع ويمنحنا طاقة إضافية لمواصلة التألق”.