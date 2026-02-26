ماندي يقود ليل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي

نجح نادي ليل الفرنسي في اقتطاع تأشيرة العبور إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (اليوروباليغ)، عقب تحقيقه فوزا مستحقا خارج الديار أمام النجم الأحمر بلغراد، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الإياب.

وكان ليل قد انهزم في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل، غير أن رفقاء عيسى ماندي أظهروا ردة فعل قوية في صربيا، وتمكنوا من تسجيل هدفين قلبوا بهما الطاولة على أصحاب الأرض، ليحسموا التأهل بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وشارك الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا، وقدم أداء دفاعيا جيدًا، إذ كان من بين أبرز عناصر فريقه فوق أرضية الميدان، ونال ثاني أعلى تنقيط في التشكيلة بـ7.8 على عشرة، مؤكدا حضوره القوي في المواعيد الأوروبية.

من جهة أخرى، تابع نبيل بن طالب أطوار اللقاء من دكة البدلاء، ليكون بدوره شاهدا على تأهل فريقه إلى الدور المقبل. في انتظار معرفة المنافس القادم في سباق المنافسة القارية.