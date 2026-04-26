ماندي يقود ليل لفوز ثمين على قبال وشرقي ويقترب من ضمان مشاركة أوروبية

حقق نادي ليل فوزًا مهمًا على حساب باريس أف سي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ31، ليعزز حظوظه في إنهاء الموسم ضمن المراكز المؤهلة لإحدى المنافسات الأوروبية.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيًا، وقدّم أداءً ثابتًا مساهمًا في تحقيق فوز ثمين رفع رصيد فريقه إلى 57 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا الضغط على فرق “البوديوم”.

في المقابل، عاش الثنائي الجزائري في صفوف باريس أف سي، إيلان قبال وسمير شرقي، أمسية صعبة. إذ دخل قبال بديلًا وأضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ74 كانت كفيلة بتعديل النتيجة، بينما بقي شرقي على مقاعد البدلاء طوال أطوار اللقاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب ليل، ماتياس فرنانديز، باردو في الدقيقة الـ26 من ركلة جزاء، مانحًا فريقه ثلاث نقاط ثمينة في سباق المراكز الأوروبية.

وبهذه النتيجة، تتعقد وضعية باريس أف سي أكثر، إذ تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الـ12، ما يضع الفريق مام تحديات كبيرة في الجولات المتبقية من الموسم.