“مانشستر ستي”: “يتساقط الحراس في كل جولة والسبب.. رياض محرز” !

يواصل نادي “مانشستر سيتي” الإشادة بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بعد تألقه في المباريات الأخيرة مع الفريق السماوي.

ونشر الحساب الرسمي لـ “السيتي” عبر “التويتر”: “يتساقط الحراس في كل جولة والسبب.. ساحر العرب رياض محرز”.

كما أن النجم الجزائري هو اللاعب الوحيد الذي سجل 21 هدف ومنح 22 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات منذ الموسم الماضي.

ففي كل مرة يشارك كأساسي، يسجل أو يمنح تمريرة حاسمة أو يتحصل على ركلة جزاء، النجم الجزائري يُبهر في الآونة الأخيرة.