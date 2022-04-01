مانشستر سيتي:”عودة الابتسامة لمحرز”

كشف الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الانجليزي عودة الابتسامة للنجم الدولي الجزائري رياض محرز.

حساب “السيتي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صورة لمحرز من الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.

كما أرفق الصورة التي تُظهر محرز يبتسم بعبارة:”عودة الابتسامة”.

وكان محرز قد استأنف أمس الخميس التدريبات مع فريقه مانشستر سيتي بعد صدمة مواجهة الكاميرون.