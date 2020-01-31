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“مانشستر سيتي”: “الكرة مع محرز لها سحر خاص”

الرياضة
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“مانشستر سيتي”: “الكرة مع محرز لها سحر خاص”
بقلم أمير بهلول

أشاد نادي “مانشستر سيتي” بالنجم الجزائري “رياض محرز”، بالرغم من أن هذا الأخير كان غاضبا من تصرفات زملائه وحتى مدربه.

ونشر الحساب الرسمي لـ “السيتي” صورة لـ “محرز” معلقا عليها: “الكرة بين قدميه لها سحر” وجاء أيضا: “نعم إنه ساحر العرب”.

يذكر أن “محرز” خرج غاضبا في مباراة الداربي أمام “اليونايتد” خاصة مع أنانية زملائه مثل “أغويرو وسترلينغ”.


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